Protestas de guardavidas: la señal que descolocó a los turistas en las playas de Mar del Plata

También expresaron que los guardavidas suplentes municipales que comenzaron a trabajar en noviembre aún no percibieron sus salarios.

A modo de reclamo por una contundente denuncia hacia el Municipio, la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) eligió una llamativa forma de manifestación que descolocó por completo a locales y turistas que planeaban bañarse en el mar, pero no lograban identificar qué bandera era la correcta.

La medida que tomaron fue colocar cada una de las señales que indican el estado del mar, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan esta temporada de verano.

Más allá de la particular medida adoptada, el trasfondo del sector es preocupante. Es que el cuerpo de guardavidas municipal denunció "decisiones arbitrarias, la falta total de gestión y la ausencia de planificación por parte de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda de General Pueyrredon".

Según el comunicado difundido, no solo sufrieron "una pérdida del poder adquisitivo en los últimos dos años, sino que el cobro en tiempo y forma se ha deteriorado gravemente y el pago desdoblado de salarios se volvió una práctica habitual, cuando no es una opción para ningún trabajador".

Denunciaron que "la indumentaria de trabajo correspondiente a la temporada 2025/2026".

En la misma línea, el gremio detalló que "los guardavidas suplentes municipales que comenzaron a trabajar en noviembre aún no cobraron un solo peso de su salario", al igual que "no se entregó la indumentaria de trabajo correspondiente a la temporada 2025/2026, incumpliendo normas básicas de seguridad y vulnerando la dignidad laboral".

"Cada una de estas situaciones constituye un ataque directo al cuerpo de guardavidas, afectando nuestros salarios y condiciones de trabajo, mientras seguimos cumpliendo con cada guardia, todos los días, sosteniendo un operativo exigente y fundamental para la ciudad", consideraron.

Pero a su vez, denunciaron que la dependencia municipal "es responsable directa de la falta de control sobre los concesionarios privados, permitiendo que adeuden los módulos", es decir "la tasa municipal que deben abonar para contar con el servicio de seguridad" y que, "si no se cobra en tiempo y forma, son los contribuyentes de Mar del Plata quienes terminan financiando los salarios de los guardavidas que trabajan en los balnearios más exclusivos de la ciudad".

Sostuvieron que por una "falta de control" sobre los concesionarios privados, "los contribuyentes de Mar del Plata terminan financiando los salarios de los guardavidas".

En el mismo sentido, la UGA aclaró que "resulta sumamente contradictorio pagarle tarde al trabajador y permitirle pagar cuando quiere al empresario que explota comercialmente las playas, situación avalada por una vergonzosa ´moratoria de la moratoria´ para balnearios privados, generando un claro desfinanciamiento deliberado del operativo".

"Otro ejemplo de esto es que los nuevos pliegos de las ´Unidades Turísticas Fiscales´ salen sin la obligación para el concesionario de tener que contar con guardavidas en sus frentes de playas, provocando un nuevo gasto al Estado municipal. Las cuentas son claras: si no se cobra lo que corresponde, faltan fondos para pagar los sueldos", concluyó la entidad gremial, al denunciar la situación y exigir respuestas inmediatas y soluciones concretas.