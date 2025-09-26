Buenas noticias desde el Garrahan: Noha fue operada con éxito pero necesita ayuda para volver a Mar del Plata

Noha, la nena marplatense de 10 años que recibe tratamiento contra un osteosarcoma con metástasis, fue operada con éxito en el Hospital Garrahan de Buenos Aires pero ahora su familia necesita de una pequeña ayuda para regresar a nuestra ciudad.

“La operación fue el jueves 18 de septiembre y duró 11 horas, pero fue exitosa. Lograron sacar su tumor y ponerle su prótesis. Ayer le dieron el alta”, contó a 0223, Romina Jara, la mamá de la niña.

La mujer sostuvo que ahora requieren una pequeña ayuda. “Estamos ahora en Capital. Pero estaríamos necesitando colaboración para comprar los pasajes para volver a Mar del Plata ya que tiene que continuar su tratamiento de quimioterapias”, señaló.

La familia de Noha Rozalez solicita la colaboración de la comunidad para cubrir los gastos del viaje a nuestra ciudad. Quienes puedan colaborar deben hacerlo al alias: TAHI.NOHA.ALBI o comunicarse al 2235381542.