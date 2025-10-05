Qué dijo Peñarol sobre lo ocurrido en la sede de Quilmes

La institución de Garay y Santiago del Estero emitió un comunicado en sus redes sociales al respecto de lo ocurrido en la sede de su histórico rival.

Luego de los hechos de público conocimiento en la sede de Quilmes, Peñarol publicó un comunicado en las redes sociales en el que repudió el accionar de dichas personas que ocasionaron disturbios y se puso a disposición del club de Luro y Guido.

"El Club Atlético Peñarol manifiesta su absoluto repudio ante los hechos de violencia de público conocimiento. Como institución con profunda vocación social y deportiva, rechazamos cualquier forma de agresión y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la convivencia y los valores que el deporte representa. La violencia nunca será el camino", señala el mensaje difundido por la entidad milrayitas.

El equipo que milita actualmente en La Liga Nacional buscará que su releción con Quilmes no se vea perjudicada por este suceso con el objetivo de seguir trabajando en conjunto por el bien de ambos y que en un futuro cercano se pueda volver a realizar el gran Clásico de la Liga Nacional.