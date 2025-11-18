Si entre ellos pelean: amenazó al hermano con un arma "tumbera"

El agresor tiene 38 años y se le formó una causa penal.

Un llamado al 911 por un conflicto de instancias privadas terminó con la aprehensión de un hombre de 38 años que amenazó de muerte a su hermano con un arma de fabricación casera.

Efectivos de la comisaría decimosexta llegaron a una vivienda en Heguilor al 1400 donde el agresor había amenazado a un hombre de 31 años con el arma "tumbera" cargada con un cartucho calibre 16.

El sujeto fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego.

El arma quedó secuestrada y el imputado será trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.