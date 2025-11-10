Golpeó a la pareja, rompió la casa y escapó por los techos
Tiene 26 años. Lo atraparon a pocos metros de la casa y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Un llamado al 911 permitió aprehender el lunes a la madrugada a un hombre de 26 años que atacó a golpes a la pareja, provocó daños en el interior de la casa que compartían e intentó escapar por los techos.
Fue personal de la Utoi el que llegó a la zona de Balcarce y San Juan donde el agresor había atacado a la pareja de 38 años. Durante el ataque, la mujer sufrió un corte en el rostro.
Tras el ataque y provocar daños en la casa, el acusado escapó por los techos y minutos después fue aprehendido en inmediaciones de Balcarce y Libertad.
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por lesiones agravadas y daño y el alojamiento del imputado en el complejo penitenciario de Batán.
