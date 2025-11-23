Quilmes sigue su camino perfecto: cuarta victoria al hilo

A fuego lento lo cocinó Quilmes. El conjunto de Javier Bianchelli no pudo imponer su juego en los primeros dos cuartos, se fue con una ventaja corta al descanso largo, pero cuando volvió, mostró su mejor versión, lo ganó de punta a punta y definió la historia en el tercer cuarto. Al final, el "tricolor" se impuso por 76 a 56 sobre Pergamino Básquet en el "José Martínez" y es el único líder de la Conferencia Sur y único invicto de toda la competencia.

La visita sabía que la única forma de detener al dueño de casa era a pura intensidad y lo hizo, con una defensa aguerrida y un buen trabajo en la pintura con Sheperd. El "cervecero" no encontraba gol y se mantuvo a tiro por la buena mano de Federico De Miguel, que metió tres triples en el parcial que ganó el dueño de casa por un doble: 21-19. En el segundo cuarto, con buenas apariciones de De La Fuente y el cierre a cargo de Moore, pudo empezar a tomar una pequeña luz que fue el envión para lo que venía: 37-32.

Cuando volvió del vestuario, Quilmes fue el de los partidos anteriores, le cerró los caminos a su rival que tardó casi seis minutos en volver a anotar, fue estirando la diferencia con autoridad, movió la pelota con criterio y encontró siempre el hombre mejor parado para convertir. Tan grande fue la supremacía (21-8 el parcial), que llegaron a los 10' finales con todo definido: 58-40. El último estuvo de maás, o no tanto. Porque con todo definido, se armó la comunión entre los de adentro y los de afuera, Bianchelli hizo los cambios para que todos recibieran su ovación merecida, le dio minutos a los pibes e hizo una noche perfecta en Luro y Guido. Tan perfecta como el arranque de temporada de un Quilmes que quiere estar tranquilo, pero ya empieza a soñar.

