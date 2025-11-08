Fue a un hotel, golpeó a un hombre y le rompió el celular a otro

El hecho ocurrió en un hotel ubicado en el centro de la ciudad.

Un confuso episodio se registró el viernes a la tarde en un hotel céntrico cuando una mujer de 38 años amenazó de muerte y golpeó a un hombre y le rompió el celular a otro.

Fue tras un llamado al 911 que personal de la Subcomisaría Casino llegó al establecimiento ubicado en inmediaciones de Corrientes y Rivadavia donde redujeron a la agresora.

Las dos víctimas, de 42 y 50 años denunciaron lo sucedido y pidieron una restricción de acercamiento.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por lesiones, amenazas y daño y el traslado de la imputada a la Unidad Penal N°50 de Batán.