Boca sigue en alza, sacó un duro partido ante Talleres y se viene Argentinos

Merentiel fue la gran figura de Boca, más allá de los goles. Hizo jugar, asistió y se llevó una ovación.

Boca Juniors derrotó 2-0 a Talleres de Córdoba en el encuentro por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura 2025. Tras este resultado deportivo, el “Xeneize” clasificó a los cuartos de final, en donde deberá medirse ante Argentinos Juniors. Los dos goles del elenco comandado por Claudio Úbeda fueron realizados por el centro delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el conjunto de La Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las distintas líneas defensivas de su contrincante, las cuales focalizaron su marca en el aspecto colectivo, pero no lograron neutralizar las individualidades. En el minuto 28, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El mediocampista Leandro Paredes envió el centro que terminó con el cabezazo preciso de Lautaro Di Lollo, la pelota picó en la línea y merentiel la empujó.

En el cierre, Talleres tuvo una chance clara para igualar el marcador desde los doce pasos, pero el arquero Agustín Marchesín desvió el peligro del disparo desde los doce pasos, ejecutado por Mateo Valentin Caceres. De esta manera, el “Xeneize” selló el 1-0 en el tanteador de la primera etapa del duelo.

En el complemento del partido, el elenco local regresó al terreno de juego con la misma actitud ofensiva que demostró durante el primer tiempo y generó diversas oportunidades claras de gol. A tan solo 20 segundos del arranque del segundo tiempo, Boca Juniors extendió su ventaja en el marcador. El atacante Miguel Merentiel aprovechó una distracción de la defensa de Talleres y mandó la pelota al fondo de la red.

Después, siempre estuvo más cerca el local de estirar la cuenta, aunque la "T" contó con chances para descontar y darle dramatismo al resultado, aunque el "xeneize" justificó el triunfo y la clasificación.

