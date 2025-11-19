Impactante video de una batalla campal entre dos grupos de hinchas: disparos y seis autos destrozados

Hinchas de dos clubes protagonizaron una batalla campal en la puerta de un bar de Merlo: hubo golpes, se escucharon disparos y seis autos terminaron destrozados.

El violento episodio ocurrió este fin de semana en la intersección de las calles Directorio y Chubut. La violenta escena quedó registrada en un video grabado por testigos del hecho.

En las imágenes se puede observar como un numeroso grupo de personas comenzaron la pelea en la vereda y continuaron con el conflicto en la calle. En las imágenes se pueden ver trompadas, patadas e insultos.

De acuerdo a lo informado por los testigos, el conflicto se desató a la salida de un bar entre hinchas de Midland y Deportivo Merlo.

La pelea continuó durante varios minutos y se extendió luego de que los involucrados corrieran por varias cuadras. Al menos seis autos terminaron destrozados por la violencia de la situación. Por el momento no se realizó ninguna denuncia ni hay personas detenidas.