Licitan la obra para construir un hospital clave en la costa atlántica bonaerense

El acto de licitación por el futuro hospital subzonal que se construye en Villa Gesell.

Con la participación de 13 oferentes, se llevó a cabo en La Plata la apertura de sobres de la licitación para terminar la construcción del hospital subzonal “Carlos Idaho Gesell”. La obra, iniciada años atrás por la municipalidad de Villa Gesell, será financiada en su finalización por el gobierno de la provincia de Buenos Aires con un presupuesto inicial de más de 14.000 millones de pesos.

El acto administrativo se desarrolló con la presencia del intendente Gustavo Barrera; la secretaria de salud geselina Edith Aravena; el secretario de obras y servicios públicos, Juan Duarte; y funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, junto a las empresas oferentes interesadas en ejecutar el proyecto.

13 empresas interesadas en quedarse con la obra en Villa Gesell.

Durante el encuentro, Barrera agradeció al gobernador Axel Kicillof, a su equipo de ministros y a los trabajadores locales que formaron parte del diseño del hospital: “Aquí comienza un proyecto soñado por todos los geselinos que empieza a hacerse realidad”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido Barrera destacó que la obra permitirá fortalecer el sistema sanitario local y de toda la región sanitaria octava, evitando traslados a ciudades vecinas.

Finalmente, el mandatario geselino resaltó la importancia de la inversión provincial en obra pública: “Hoy Villa Gesell, con el esfuerzo del gobierno de la provincia, se ve beneficiada con esta construcción y con la obra de la ruta 11. Este es el camino: el del diálogo, la construcción y la conducción”.

Barrera en La Plata en el acto de licitación para el futuro hospital subzonal de Villa Gesell.

Empresas oferentes y montos presentados

Centro Construcciones – $18.500 millones

Carne - Tecma UTE – $12.074 millones

Grupo Constructor del Oeste – $12.094 millones

Ercon SA – $13.480 millones

INSA SA – $11.249 millones

Pose SA - Bric SA – $13.085 millones

José Luis Triviño SA – $13.150 millones

Eduardo Colombi SA – $13.899 millones

Marin Construcciones SA - Construcciones Ademi SA UTE – $13.331 millones

ROL Ingeniería SA – $12.307 millones

Construcciones La Plata SA – $10.478 millones

Constructora Calchaquí SA – $12.232 millones

Olli SA – $13.220 millones