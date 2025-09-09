El aeropuerto de Villa Gesell quedó habilitado para recibir vuelos comerciales

Uno de los aviones que utilizó el aeropuerto de Villa Gesell el verano pasado.

Mientras avanzan las negociaciones con compañías interesadas en volar a Villa Gesell durante el próximo verano, el intendente de distrito, Gustavo Barrera, se reunió con el flamante nuevo director del aeropuerto local, Hernán Espíndola, funcionario designado por la ANAC con pasado en la estación área de Mar del Plata.

De la reunión participaron, además, Emiliano Felice, Secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes de Villa Gesell; Hugo Piriz, jefe de bomberos de distrito, y Juan Silighini, director de tránsito de la municipalidad.

Los funcionarios geselinos junto al nuevo director del aeropuerto de Villa Gesell.

Con la incorporación de Espíndola como encargado de la operatoria del aeropuerto, el municipio ya realizó todas las tareas necesarias para que el mismo se encuentre plenamente operativo y en condiciones de recibir vuelos comerciales, garantizando la seguridad aeroportuaria y los servicios indispensables para la llegada de aeronaves.

En este momento, avanzan las negociaciones con las compañías aéreas interesadas en volar a nuestra ciudad y se espera la definición de los días y horarios de las operatorias.