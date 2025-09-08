Elecciones en Villa Gesell: La Libertad Avanza logra el primer lugar y supera a Fuerza Patria

LLA tendrá cuatro bancas más en el Concejo Deliberante de Villa Gesell.

Con una participación electoral que llegó apenas al 53,72%, en el partido de Villa Gesell el espacio de La Libertad Avanza se anotó un triunfo relevante y postergó a Fuerza Patria comandada por el actual intendente Gustavo Barrera al segundo lugar.

Mientras que LLA se quedó con 6.883 votos (36,17 % del total del padrón), la lista del peronismo conquistó 6.046 sufragios (un 31,77 %).

En tercer lugar quedó Somos Buenos Aires, que obtuvo 2.677 votos, cifra que representó el 14,06 % de los sufragios.

Las tres fuerzas tendrán nueva representación en el Concejo Deliberante local a partir de diciembre: LLA contará con cuatro bancas, Fuerza Patria tendrá tres y Somos Buenos Aires una.