Elecciones en Villa Gesell: La Libertad Avanza logra el primer lugar y supera a Fuerza Patria
En el distrito gobernado por el peronismo desde hace varios años el espacio liderado a nivel nacional por Javier Milei conquistó el interés mayoritario del electorado.
8 de Septiembre de 2025 01:23
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con una participación electoral que llegó apenas al 53,72%, en el partido de Villa Gesell el espacio de La Libertad Avanza se anotó un triunfo relevante y postergó a Fuerza Patria comandada por el actual intendente Gustavo Barrera al segundo lugar.
Mientras que LLA se quedó con 6.883 votos (36,17 % del total del padrón), la lista del peronismo conquistó 6.046 sufragios (un 31,77 %).
En tercer lugar quedó Somos Buenos Aires, que obtuvo 2.677 votos, cifra que representó el 14,06 % de los sufragios.
Las tres fuerzas tendrán nueva representación en el Concejo Deliberante local a partir de diciembre: LLA contará con cuatro bancas, Fuerza Patria tendrá tres y Somos Buenos Aires una.
