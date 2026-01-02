Cifras alentadoras en el arranque del verano 2026, con alta ocupación y fuerte movimiento turístico

El verano 2026 comenzó con un balance alentador para el turismo en la provincia de Buenos Aires, a partir de los registros obtenidos en algunos destinos de referencia. Durante el fin de año y los primeros días de enero, distintos distritos registraron altos niveles de ocupación, una marcada afluencia de visitantes y un movimiento sostenido que volvió a posicionar a la actividad como uno de los principales motores de la economía regional.

En la costa atlántica, Villa Gesell cerró el año con una ocupación del 93%, con reservas elevadas en todas sus localidades. El buen clima acompañó las celebraciones de año nuevo y favoreció el disfrute de la playa, los bosques y los paseos tradicionales del centro. La apertura de la peatonal y las propuestas culturales nocturnas sumaron atractivo a las jornadas iniciales de la temporada, consolidando un escenario optimista de cara a enero y febrero.

La peatonal de Villa Gesell, repleta de turistas.

También en la franja costera, pero en el partido de Mar Chiquita, el 2025 finalizó con un 90% de ocupación turística, destacándose como un destino elegido por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y diversidad de propuestas. Las localidades del distrito recibieron a familias y visitantes que optaron por combinar playa, entorno natural y actividades culturales. A este panorama se suma una agenda de fiestas populares y eventos gastronómicos que refuerzan el movimiento turístico, junto a circuitos ambientales guiados y experiencias vinculadas al bosque, la albufera y el turismo rural.

Las playas de Mar Chiquita, cada vez más elegidas.

El interior bonaerense mostró una tendencia similar. En Chascomús, la ocupación turística superó el 80% durante el fin de semana de fin de año, con una importante afluencia de visitantes. El impacto del turismo se reflejó en la actividad de alojamientos, gastronomía, comercios y servicios, generando empleo y dinamizando la economía local. La ciudad, por su cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires, continúa fortaleciendo su propuesta para el turismo de cercanía a partir de su identidad cultural, su patrimonio histórico y su entorno natural, elementos que la posicionan entre los destinos más elegidos de la provincia.

Con este panorama, el inicio de la temporada de verano 2026 se presenta auspicioso en la provincia de Buenos Aires. Los altos niveles de ocupación, el acompañamiento del clima y la variedad de propuestas permiten anticipar un verano con buen desempeño turístico con impacto económico positivo.