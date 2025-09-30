Estremecedor: tiene 14 años y lo imputaron por distribuir pornografía infantil

Desde la PFA hallaron un total de 46.850 imágenes y más de 4.500 videos vinculados a la explotación sexual infantil.

Desde la UFI N° 8 descentralizada del partido de General Madariaga que conduce el fiscal Walter Mercuri llevaron adelante un allanamiento en la localidad geselina de Mar Azul que terminó con la imputación de un menor de 14 años acusado de distribuir contenidos sexuales.

Según detalló en contacto con 0223 el representante del Ministerio Público Fiscal, el operativo se llevó adelante este lunes y duró extensas horas.

La investigación se inició a partir de una denuncia de Missing Childrens en donde se refería que desde un domicilio de Mar Azul se estaría distribuyendo material de pornografía infantil.

Una vez realizada la primera etapa de la investigación, desde el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell aprobaron el allanamiento y dieron intervención a la división de comunicaciones de la Policía Federal Argentina.

Nos encontramos con una familia muy numerosa, repartida en varias casas, de nacionalidad paraguaya, especificó Mercuri sobre el resultado inicial del operativo.

Una vez incautado el dispositivo señalado, corroborado el número de teléfono y el usuario de Instragram denunciado por la organización, los peritos comprobaron que desde ese aparato se hacía la distribución e intercambio de imágenes pornográficos infantiles y que la cuenta de esa red social era manejada por un chico de 14 años, hijo de la titular del número telefónico.

El fiscal detalló que la PFA halló en el lugar un total de 46.850 imágenes y más de 4.500 videos.

Por último Mercuri precisó que de los últimos cuatro allanamientos realizados por la problemática de la pornografía infantil, en todos los casos la imputación es sobre menores de 14 años.