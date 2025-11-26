Cayó Cenicienta: entró a robar, perdió las ojotas y la atraparon porque la vieron descalza

La mujer perdió las ojotas durante el intento de robo.

Gritos, huida y un par de ojotas abandonadas. Así puede resumirse el momento previo a la detención de una mujer de 23 años que junto a un hombre de 27 entraron al patio delantero de una casa tras romper una reja e intentaron robar un auto.

Todo sucedió en Vieytes al 3400 cuando un sujeto de 43 años vio que estaban forzando el auto VW estacionado en su patio delantero. Tras los gritos, el ladrón se dio a la fuga y el encontró un par de ojotas en el lugar.

En ese momento un nuevo llamado al 911 hizo que personal del Comando de Patrullas entreviste en calle 20 de Septiembre y Larrea a una mujer de 51 años a la que le dañaron la cerradura de su Renault Twingo.

Con los datos aportados por los dos damnificados lograron interceptar a la pareja en 20 de Septiembre y Vieytes: mientras que ella estaba descalza, el tenía en su poder el destornillador con el que forzaron el auto.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y el traslado de ambos a Tribunales para prestar declaración.