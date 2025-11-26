Le robaron la moto a una docente: "Es mi herramienta de trabajo, me partieron al medio"

Ningún barrio de Mar del Plata es ajeno a la inseguridad y este miércoles a primera hora de la mañana la sufrió Camila, una joven de 28 años que reside en Faro Norte y se desempeña como docente. Un delincuente ingresó a su casa y le sustrajo su moto con la que se desplazaba todos los días.

El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana en inmediaciones de Ciudad de Oneglia y Darragueyra y fue captado por las cámaras de seguridad de la vivienda. "Se metió por el portón y me sacó la moto. Me partió al medio", aseguró.

El delincuente merodeando por la zona minutos antes.

La víctima precisó tenía el vehículo Motomel hacía dos años. "Yo soy docente, trabajo todo el día y me sacaron mi herramienta para poder ir a trabajar a las dos escuelas", afirmó.

La damnificada confió que "la inseguridad está terrible" en el barrio Faro Norte y alrededores. "Es increíble cómo roban en la zona sur de Mar del Plata", concluyó.