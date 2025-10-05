"Tirala porque te mato": violento intento de robo a un influencer que evitó que se llevaran a su perro

"Prefiero que me maten a que se lleven a Garret", relató Juan, que corrió para escapar del ataque y evitó que se roben la moto con su mascota arriba.

"Uno de los peores momentos de mi vida". El relato de Juan cuenta los terribles segundos, eternos ,que vivió cuando dos motochorros le apuntaron con un arma para robarle la moto. Pero el drama no era la pérdida material ni el riesgo que corrió al evadirlos, sino que se llevaran a su perro Garret que viajaba sobre el vehículo cuando fue atacado en la calle.

Juan es un reconocido fotógrafo e influencer marplatense que junto a su perro Garret tienen 70 mil seguidores en Instagram y videos que suman millones de reproducciones en el perfil Juanygarret en el que se muestran en la ciudad arriba de su sidecar.

El sábado, a plena luz del día, Juan frenó unos segundos para ponerse la campera y eso fue aprovechado por dos motochorros para atacarlo y a punta de pistola llevarse su vehículo, con su perro arriba. Toda la escena quedó grabada por las cámaras de seguridad de una vivienda.

"Frené a ponerme la campera y me quisieron robar la moto con Garret arriba. No se me ocurrió otra cosa que sacar la llave y correr", dijo sobre su primera reacción apenas sufrió el ataque y las amenazas.

"Intentaron llevarse la moto empujando y luego me corren para sacarme la llave", relató en su cuenta de Instagram, con el video en el que se observa cómo los dos motochorros lo siguen, uno se baja con un arma en la mano y buscan, sin suerte, tomar la llave del vehículo para llevárselo.

"Siento mucha impotencia la verdad. Ya me habían querido robar sin Garret, ya me habían apuntado. Prefiero que me maten a que se lleven a Garret. Es muy triste vivir así y nuestra ciudad está totalmente liberada", escribió en el posteo.

Poco después, subió una historia en la que avisó. "Estamos bien, solo me duele el cuello. Por suerte no me disparó cuando me apuntó a quemarropa. Tuvimos "suerte", puso junto a una imagen con su perro.

Un problema en aumento en la ciudad

El robo de vehículos es un problema que crece en la ciudad. Mientras las estadísticas confirman que el delito y los homicicos en la provincia de Buenos Aires bajaron en los últimos meses, el informe del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), que se presentan de manera trimestral desde el año pasado, confirmó que entre enero, febrero y marzo de este años se sustrajeron 567 rodados en Mar del Plata: el doble si se compara con el primer trimestre de 2024.

En el segundo trimestre, según Cemaed, los robos a la propiedad privada -en sus diversas formas- registraron un incremento respecto del mismo período del año anterior en Mar del Plata, totalizando en esta oportunidad 343 robos a las viviendas, 12 más que el período anterior. El pico máximo de hechos se dio entre las 19.00 y 20.00 y entre las 00.00 y la 01.00. Los sábados fueron el mayor registro, los jueves y viernes.

Esos números se suman a que creció el número de asesinatos sin esclarecer en la ciudad. En siete de los veinticuatro crímenes no hay aprehendidos o elementos firmes para identificar a los autores.