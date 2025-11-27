La impotencia de la mamá que perdió a su hijo por una bala perdida: "Si hago algo, voy presa yo"

Al cumplirse casi diez días del doble crimen del barrio Don Emilio, la mamá del joven de 24 años que fue alcanzado por una bala perdida en la balacera que estaba dirigida a José Luis Páez expresó su profundo dolor y reclamó una rápida respuesta de la Justicia para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Sandra Almada contó en declaraciones a 0223 que su hijo Facundo se encontraba sentado en la cocina de su casa ubicada en Tripulantes del Fournier al 10.400. "Él estaba hablando, sentado en la escalera, contándome que se había peleado con su novia. Es mentira que estaba afuera de mi casa. Empezaron a los tiros y una bala le pegó a mi hijo", explicó.

La mujer contó que Facundo, quien tenía retraso madurativo, era muy querido en el barrio y se dedicaba a a estudiar. Cursó distintos talleres en el Centro de Formación Profesional Nº8 del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) y estaba próximo a recibirse como playero de estación de servicio.

"Mi hijo no andaba en la joda, no molestaba a nadie. Él iba a estudiar y a trabajar. No tenía problemas con nadie. No era un chico malo", insistió la mujer que no encuentra consuelo. Facundo, uno de sus siete hijos, era fanático de Boca Juniors al punto que la tumba se la pintaron de azul y amarillo. "La familia está destrozada", aseguró.

Un barrio con "plagas" y un crimen sin responsables

A casi diez días del ataque a tiros que terminó con la vida de Páez y su hija, Sandra denunció que al momento no hubo ningún avance en la investigación ni se sabe el paradero de los dos motociclistas que abrieron fuego en la noche del 17 de noviembre.

"Todos los días se junta la misma plaga acá afuera a chupar. Venden falopa. Ninguno hace nada y están todos afuera. Son gente de mal vivir. Los cría la calle y la Policía no hace nada. Saben quiénes son pero no los aprehenden. Esa es la bronca que yo tengo. Si hago algo, yo voy presa", expresó.

"Estamos atados de pies y manos. Pasaron casi dos semanas y no se sabe nada de los asesinos de mi hijo. Ni la moto encontraron. En el barrio todos saben quiénes son pero nadie habla", insistió.

En la ráfaga a tiros contra Páez, Facundo Maciel Almada recibió un disparo en el abdomen y falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en la madrugada siguiente.



