Argentina va por el título: así quedaron conformados los octavos de final del Mundial Sub-20

El equipo de Diego Placente sigue a paso firme en busca del título y ya conoce como quedó el cuadro de octavos de final.

El Mundial Sub-20 de Chile cerró este domingo la fase de grupos, y ya quedaron conformados los octavos de final, que lo tienen a la Selección Argentina tras alcanzar esta etapa con puntaje ideal, y la sorpresa de la temprana eliminación de Brasil,.

El equipo de Diego Placente cerró la fase de grupos del Mundial con una nueva victoria 1-0 ante Italia, gracias a un golazo de Dylan Gorosito, que había ingresado apenas diez minutos antes. Con este resultado, el equipo albiceleste sumó nueve puntos sobre nueve posibles, tras haber superado a Cuba (3-1) y Australia (4-1).

El triunfo ante la "Azzurra" aseguró el liderazgo del Grupo D y la clasificación a los octavos de final, donde Argentina ocupará la posición de 1°D en el cuadro de eliminación directa y donde se perfila cómo una de las grandes candidatas a quedarse con el título por todo el nivel que viene demostrando en este arranque de la competencia.

El conjunto nacional enfrentará a Nigeria, uno de los mejores terceros de los grupos B, E o F. Este partido se disputará el miércoles 8 de octubre a las 16:30, en Santiago de Chile, por los octavos de final del Mundial Sub 20. En caso de avanzar a los cuartos de final, el equipo de Placente se cruzará con el ganador del duelo entre Chile (anfitrión) y México.

El cuadro completo de octavos de final: