Boca bailó a Newell's en La Bombonera y subió a la cima del grupo A

El equipo de Claudio Úbeda goleó a Newell's y escaló al primer puesto del grupo A y también de la tabla anual.

Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys por la fecha 11 y volvió escaló a la cima del grupo A del Torneo Clausura y también de la tabla anual con los mismos puntos Rosario Central.

Milton Giménez se sacó la mufa y convirtió un sorprendente doblete que adelantó a su equipo 2-0, antes de los 30 minutos.

Además, Ayrton Costa aprovechó un error defensivo de su contrincante y de cabeza aprovechó un rebote que dejó Juan Ángel Espínola para poner el 3-0 que selló la primera mitad.

En el minuto 4 del segundo tiempo, el "Xeneize" extendió su ventaja en el tanteador. Brian Aguirre aprovechó la mala salida del arquero Espínola y cabeceó dentro del área chica para poner el 4-0.

Diez minutos más tarde, el local convirtió su quinto tanto. Lautaro Blanco desbordó muy bien por el sector izquierdo y remató fuerte al medio, un tiro que que descolocó al arquero de la visita y terminó pasándole por entre medio de las piernas y entró para ser el 5-0.

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo escaló al primer lugar del Grupo A con 17 unidades pero mejor diferencia de gol que Unión. Mientras que en la tabla anual igualó a Central con 50 pts.