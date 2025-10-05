Atención hinchas de Aldosivi: así quedó la tabla anual en la parte baja

Con la victoria del viernes ante Unión sumado a los resultados de sus principales competidores, Aldosivi cerró un buen fin de semana.

Aldosivi sumó el viernes su primera victoria en este Torneo Clausura y además sus principales competidores en la tabla anual no tuvieron buenos resultados, algo que le permitió al "Tiburón" acercarse aún más en la pelea por salir de la zona del descenso.

Con el triunfo en el 15 de abril, el equipo de Guillermo Farré superó a San Martín de San Juan en la tabla anual y también en la de los promedios. Además el conjunto sanjuanino empató ayer con Instituto y con este resultado quedó un punto por debajo de los de Mar del Plata.

Otro de los rivales directos del equipo del puerto que no tuvo un resultado positivo en esta fecha 11 fue Sarmiento, que cayó ayer en Junín 1-0 con Gimnasia de La Plata.

El último de los que jugó ayer y que son rivales cercanos a Aldosivi fue Banfield. El "Taladro" también cayó, en este caso fue por 1-0 en condición de visitante ante Huracán y no pudo alejarse del equipo marplatense.

En la jornada de hoy, los dos rivales más cercanos igualaron sus respectivos partidos. Godoy Cruz empató en Mendoza con Independiente 1-1. Mientras que Talleres, igualó sin goles en el clásico cordobés con Belgrano.

Con estos resultados la tabla anual quedó de esta manera:

Banfield 28 pts

Sarmiento 27 pts

Godoy Cruz 26 pts

Talleres 24 pts

Aldosivi 21 pts

San Martín de San Juan 20 pts

Por lo pronto Aldosivi dio el primer paso, que fue volver al triunfo por el torneo local después de cinco meses. Ahora el siguiente objetivo será sacar la mayor cantidad de puntos en los cinco partidos restantes para mantener la categoría. Los encuentros restantes del "Tiburón" serán: