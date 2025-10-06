No se baja ni desgarrado: el sorpresivo posteo del Dibu Martínez antes de sumarse a la Scaloneta

El arquero argentino atajó el fin de semana lesionado y estaría en duda su participación con la Selección Argentina.

Emiliano Martínez fue clave para que el Aston Villa le gane 2-1 al Burnley y con este resultado salió de la zona baja de la tabla de posiciones. Pero la gran noticia no es esta, sino que el arquero marplatense dejó todo en la cancha por la camiseta de los "Villanos" y atajó desgarrado.

Cabe recordar que el Dibu iba a atajar el jueves pasado por la Europa League y de último momento fue desafectado. Al otro día salió la lista de convocados de Scaloni con la presencia del ex Arsenal pero con la sorpresa de que también se encuentra Facundo Cambeses, el arquero de Racing.

Luego de todo esto, Martínez salió a la cancha ayer a defender el arco del Aston Villa y fue clave para la victoria.

El arquero luego del partido hizo este posteo en sus redes sociales: "¿Desgarro en la pantorrilla? No hay problema. Otra victoria en Villa Park 🫶🏽 🔥".

Ante esta situación, probablemente el marplatense no sume minutos ante Venezuela ni Puerto Rico. Scaloni tendrá la oportunidad de probar a Walter Benítez o Juan Musso. Además de confirmarse su ausencia, el Dibu se sumaría a las bajas de Thiago Almada y Franco Mastantuono.