De la mano de Di María, Rosario Central lo dio vuelta y continúa como líder de la anual

El equipo de Ariel Holan le ganó a River en el Gigante de Arroyito y continúa como líder de la tabla anual de la Primera División del Fútbol Argentino.

Rosario Central le dio vuelta el partido al River de Marcelo Gallardo y le ganó 2-1 por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Primera División del Fútbol Argentino.

El partido comenzó bien para la visita ya que en una buena combinación de los colombianos, Juanfer Quintero asisitió al espacio a Borja y el delantero remató al primer palo para poner el 1-0 y sorprender al "Canalla".

Pero la alegría le duró poco a los de Gallardo ya que en una pelota parada desde el sector derecho, la pelota cayó en el corazón del área y le quedó picando a Ibarra que metió un zurdazo cruzado para poner el 1-1.

Y encima de que al "Millonario" le duró poco el resultado favorable, Portillo cayó en la doble trampa de Di María, le hizo dos infracciones y Yael Falcón Pérez le sacó dos amarillas y se fue expulsado. El volante central dejó a la visita con uno menos a minutos del final del primer tiempo.

Ya en la segunda parte, Di María se hizo dueño del partido y su calidad le terminó dando el triunfo al equipo local. A los 56 minutos, el campeón del mundo enganchó para el medio, dejó en el camino a Casco, tiró el centro al segundo palo, Montiel despejó como pudo y le quedó en el borde del área a Malcorra que metió un gran zurdazo para poner el 2-1 arriba en el marcador al "Canalla".

En los minutos restantes, Rosario Central tuvo muchas chances de ampliar el marcador y cerrar el triunfo pero no lo consiguió y River tuvo dos chances en las que pudo haber empatado el encuentro. Finalmente no fue así y el equipo de Holan se quedó con tres puntos claves para llegar al quinto puesto co 18 puntos en el Clausura y además a 53 en el primer lugar de la tabla anual sacándole tres unidades a Boca y cuatro a River.