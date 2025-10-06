Corrió cuando vio a la Prefectura porque tenía cocaína para vender en pleno centro

El hombre tiene 35 años y fue trasladado a Tribunales.

Un hombre de 35 años que tenía en su poder once envoltorios con cocaína fue aprehendido el lunes a la madrugada por personal de Prefectura Naval Argentina que realizaba tareas de rutina en el centro de la ciudad.

Los prefectos vieron en la esquina de peatonal San Martín y San Luis a un grupo de personas que, al notar su presencia, se dieron a la fuga.

El sujeto que fue alcanzadoe tenía en su poder algo más de 24 gramos de cocaína distribuidos en once envoltorios, dos celulares y 130 mil pesos que fueron secuestrados.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera se ordenó la formación de causa por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde la fiscalía temática a cargo de Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi ordenaron el traslado del sujeto a Tribunales para prestar declaración.