Jueces del departamento judicial de Mar del Plata juraron y tomaron posesión de cargos

Este miércoles se realizó el acto de jura y toma de posesión de cargos de jueces de los departamentos judiciales Mar del Plata y Necochea. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCBA) Hilda Kogan, junto al vicepresidente Sergio Gabriel Torres, el procurador general Julio Conte-Grand, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Juan Martín Mena, estuvieron presentes.

En la apertura del evento realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), la Dra. Kogan dio las palabras de bienvenida y felicitó a los magistrados que entran en funciones, a saber:

- Leandro Favaro, Juez de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata.

- Juan Pablo Lódola, Juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata.

- Daniel Oscar Surgen, Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea.

- Carlos María Cordero, Juez del Tribunal del Trabajo Nº 1 de Mar del Plata.

- Libertad María Celeste Cordido, Juez del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Mar del Plata.

- María Anastasia Gerula, Juez del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de Mar del Plata.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Sergio Torres quien invitó a los nuevos magistrados a trabajar en favor de una "justicia humana" que priorice a las personas que hay detrás de cada causa en la que deban intervenir.

Ante un auditorio colmado, valoró la cobertura de vacantes que en las últimas semanas se vienen concretando en el ámbito de la justicia provincial; y destacó la importancia de realizar el acto en la referida casa de estudios, afirmando: "Si no fuera por la universidad pública no estaría aquí y sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo".

La ceremonia contó con la presencia del Intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; la vicedecana de la Facultad de Derecho (UNMdP), Marina Sánchez Herrero; funcionarios de la SCBA; miembros de cámaras y juzgados de distintos fueros y jurisdicciones del ministerio Público Fiscal; y representantes de colegios de Magistrados y Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense, entre otros.