Terrible: una bebé de 8 meses murió asfixiada envuelta en sus sábanas
Se llamaba Oriana. Llegó sin vida al Policlínico San Martín de Rosario.
Un aterrador caso de asfixia infantil conmovió a la ciudad de Rosario en las últimas horas. Una beba 8 meses falleció después de quedar envuelta entre las sábanas mientras dormía.
Se llamaba Oriana. Su papá la trasladó de manera urgente al Policlínico San Martín de Rosario, pero lamentablemente llegó sin vida. En el caso intervinieron la Justicia y la Policía.
Después de confirmar el falleciiento tomó intervención la División Criminalistica de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscal de Homicidios Culposos, Mariela Oliva, quien ordenó que se solicite la presencia del médico policial en el lugar.
Antes de finalizar el día, el médico policial diagnosticó como causa de muerte de la bebé la asfixia mecánica. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para su autopsia.
