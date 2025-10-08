Doce horas después y en el mismo lugar: otro accidente en la ruta 11 entre Mar del Plata y Santa Clara

Un nuevo accidente tuvo lugar exactamente doce horas después y en el mismo lugar donde esta mañana una automovilista perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado público, por el que murió un bebé de 2 años. Fue a la altura del kilómetro 503 de la ruta 11, entre las localidades de Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Fuentes oficiales indicaron que el accidente ocurrió a pocos metros del Grupo de Artillería Antiaéreo (Gada) 601 alrededor de las 19 y dejó como saldo al menos una persona herida.

A juzgar por las primeras imágenes que trascendieron, la persona que conducía - cuyos datos no trascendieron - perdió el control del rodado e impactó contra una columna de alumbrado público. La misma mecánica del accidente sucedido esta mañana.

Personal del Bomberos de Santa Clara y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) trabajaron en el lugar. El accidente provocó demoras en el tránsito en la zona.

Doce horas después y en el mismo lugar

Tal como se informó, esta mañana se registró un accidente con un Ford Ka que chocó una columna de alumbrado a la altura del kilómetro 503. Por la brutalidad del impacto, un bebé de 2 años que era trasladado por su madre salió eyectado y murió en el acto.

La principal hipótesis es que la mujer que trasladaba a su hijo a un instituto educativo de Mar del Plata mordió la banquina con la rueda delantera, despistó y chocó. El auto quedó partido en dos en medio de la ruta.

El kilómetro 503 es una zona de alta siniestralidad y los accidentes son constantes. Desde su inauguración en 2010, en la doble mano de ruta 11 entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata se han registrado numerosas fatalidades y múltiples heridos.

NOTICIA EN DESARROLLO.-