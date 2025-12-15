Kicillof lanza el viernes el Operativo Sol a Sol en Santa Clara: contará con 28 mil efectivos

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó que el viernes se realizará el tradicional acto de presentación del Operativo Sol a Sol, que, según precisaron fuentes gubernamentales a 0223, se llevará adelante en Santa Clara. De este modo, por segundo año consecutivo no se hará en la principal ciudad turística bonaerense, Mar del Plata.

En el marco de una conferencia de prensa realizada este lunes en La Plata, Bianco informó que el viernes 19 se realizará el lanzamiento del dispositivo de seguridad, que en esta oportunidad contará con 28 mil agentes de las diversas especialidades, tres mil más que los desplegados el año pasado en los 43 municipios turísticos de la Provincia.

De acuerdo a lo averiguado por 0223, el acto se llevará a cabo el viernes a las 10 en la vecina ciudad de Santa Clara, partido de Mar Chiquita. El año pasado, el lugar elegido había sido Miramar, inaugurando la elección de sedes distintas a Mar del Plata.

El ministro Bianco dio detalles del Operativo de Sol a Sol.

Asimismo, el ministro precisó que en esa misma fecha se realizará el lanzamiento de la temporada de verano 2025/26, donde se brindarán precisiones sobre las diversas promociones bancarias que ejecutará el Banco Provincia para fortalecer la actividad turística.

En esa línea, Bianco también dio a conocer que este verano el gobierno volverá a instalar dos paradores públicos en la Costa Atlántica, en Miramar y Villa Gesell. Por último, desde el Ministerio de Salud se proveerán cinco ambulancias a los partidos de General Guido, Mar Chiquita, Lavalle, Magdalena y Pinamar, unidades que luego del verano pasarán a integrar el patrimonio de las respectivas comunas.