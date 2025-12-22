Inauguran nueva sede de la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita

El Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand y los fiscales Ramiro Anchou y Diego Benedetti, encabezaron este lunes en Santa Clara del Mar la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita.

El acto, del que partició el intendente Walter Wischnivetzky, marcó el retorno formal de esta dependencia judicial al distrito. Las instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Selva Negra 241, al lado de donde funciona la delegación de la municipalidad marchiquitense.

Las autoridades provinciales y municipales en la apertura de la oficina de la fiscalía descentralizada.

Respecto de la importancia de volver a contar con la fiscalía en el distrito, Wischnivetzky comentó: “Después de mucho trabajo conjunto, volvemos a tener la fiscalía descentralizada en el partido de Mar Chiquita. El trabajo articulado es fundamental para la prevención y sumar la presencia de la fiscalía es una satisfacción porque es un compromiso con la comunidad. Sigamos trabajando juntos para darle tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand destacó el rol del gobierno municipal en este logro y dijo: “Walter tiene una capacidad y un perfil extraordinario para el Ministerio Público porque las relaciones institucionales forman parte de nuestra estrategia. El trabajo conjunto de todos los niveles y poderes del estado es fundamental y poner en marcha proyectos como este, con el aporte del municipio, es de enorme trascendencia”.