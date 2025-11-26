“El humo ocupó todo el cielo”: preocupación por un incendio en Santa Clara del Mar

El incendio se veía desde varios kilómetros a la redonda.

Un incendio de grandes proporciones causó momentos de nerviosismo entre los vecinos de Santa Clara y la intensa humareda era visible desde varios kilómetros del lugar.

Vecinos de Mar Chiquita escribieron este miércoles a 0223, dando cuenta de su preocupación por el siniestro, que ocurre en un período de alto índice de riesgo de incendios forestales en la zona.

En un video al que tuvo acceso este medio se observa un cielo color plomizo, producto del siniestro. “El humo ocupó todo el cielo y está de color negro”, advierte en las imágenes.

Otra habitante de la zona, cercana al barrio Pinares de Santa Clara, mostró su preocupación por el incendio, que no es la primera vez que sucede en ese sector de Mar Chiquita.

Varias dotaciones de bomberos trabajan en la zona

A pesar de la gruesa columna de humo, que se veía desde varios kilómetros a la redonda, desde Defensa Civil de Mar Chiquita aseguraron a 0223 que minutos después del mediodía, el incendio “está controlado”.

“Comenzó cerca de las 5 de la mañana sobre el Basural y estuvieron trabajando todo el cuartel de bomberos de Santa Clara. Ahora está controlado. Aunque ahora está el tema es el humo. Ya avisamos a los vecinos que no hay peligro”, señaló Horacio Fernández, referente de Defensa Civil.

Por el momento se desconocen los motivos del siniestro.