Mejora el joven baleado en Las Heras y va a declarar en el hospital

El joven de 22 años al que le dispararon cuatro veces el martes a la noche en inmediaciones de un “point” de venta de drogas en el barrio Las Heras evoluciona de manera favorable y en las próximas horas personal de la fiscalía interviniente irá al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que personal de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 se acercará al hospital para tomarle declaración a Gabriel Medina ya que fue trasladados a una sala común y obtener algún dato que permita establecer lo sucedido en la zona de Calabria y Ceretti.

Las actuaciones se hicieron en la comisaría decimosexta.

Tal como adelantó este medio, Medina fue trasladado en un auto particular a la guardia del Higa luego de recibir cuatro balazos por parte de dos atacantes que escaparon en una moto. Tras una primera revisación en la guardia, los profesionales dispusieron que sea intervenido quirúrgicamente.

Uno de los balazos le provocó varias perforaciones en el intestino delgado por lo que debió realizarse una anastomosis. “Tiene una buena evolución, se encuentra estable y debe hacerse un seguimiento en sala común”, señalaron las fuentes consultadas.

Desde la Jefatura Departamental confirmaron que Medina registra procesos penales previos por portación ilegal de arma de guerra, tentativa de robo de vehículo y tentativa de robo.