Silencio: el joven al que le dispararon cuatro veces no quiso declarar

El joven de 22 años al que le dispararon cuatro veces el martes a la noche en inmediaciones de un “point” de venta de drogas en el barrio Las Heras no quiso declarar este jueves en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde se dirigieron autoridades judiciales.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que, tras entrevistarse con miembros de la defensa oficial, Gabriel Medina no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Alejandro Pelegrinelli que calificó las actuaciones como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Tal como se adelantó, el herido fue atacado por al menos dos personas que se desplazaban en moto en inmediaciones de las calles Calabria y Ceretti. Sin ningún tipo de discusión previa o intento de robo, los agresores le dispararon cuatro veces y huyeron a toda velocidad.

El joven fue trasladado por medios particular a la guardia del Higa donde tras una primera revisación en la guardia, los profesionales dispusieron que sea intervenido quirúrgicamente. Uno de los balazos le provocó varias perforaciones en el intestino delgado por lo que debió realizarse una anastomosis de la que evoluciona de manera favorable en una sala común.

Desde la Jefatura Departamental confirmaron que Medina registra procesos penales previos por portación ilegal de arma de guerra, tentativa de robo de vehículo y tentativa de robo.