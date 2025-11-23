"Los voy a encontrar, hijos de p...": el descargo del padre del menor baleado en una entradera

Después de la violenta entradera que sufrió una familia del barrio 2 de Abril, donde balearon un adolescente y le pusieron un arma en la cabeza a un nene de 5 años, el padre publicó un video en las redes sociales y dejó una fuerte amenaza para los delincuentes.

En el material audiovisual al que accedió 0223, la víctima relató el traumático hecho y dejó un mensaje directo para los ladrones. "Los voy a encontrar, hijos de puta, los voy a buscar uno por uno", fue la amenaza del sujeto, quien esperaba que le dieran el alta a su hijo en el Hospital Interzonal General de Agusdos (HIGA).

Además, en el principio del video contó que alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo, "seis pendejos armados" ingresaron a su vivienda y balearon en el hombro a su hijo de 16 años y "le pusieron un arma en la cabeza" al de 5, al mismo tiempo que también lo golpearon a él en el rostro.

Los ladrones se llevaron una cantidad no precisada de dinero y un celular.

El hecho se registró en inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano y quedó al descubierto a raíz un llamado al 911 que permitió el arribo de personal de la subcomisaría Camet. En esa denuncia, una mujer expresó que cuando estaban en el domicilio donde venden bebidas alcohólicas ingresaron cinco sujetos armados y con los rostros cubiertos.

“Sostuvo que su pareja forcejeó con uno de los ladrones y que uno de ellos efectuó un disparo que hirió al adolescente de 16 años en el hombro”, dijeron las fuentes consultadas.

Tras la detonación, mientras los delincuentes -que usaban ropa oscura- huyeron a pie del lugar con una cantidad no precisada de dinero y un celular, el hombre cargó a su hijo en un auto y lo trasladó de urgencia al HIGA.

Asimismo, en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda y lesiones, personal de Policía Científica realizó distintas tareas en la casa en busca de rastros. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.