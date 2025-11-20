Horror: encontraron el cadáver de un joven baleado en plena calle

Un joven de 30 años fue encontrado asesinado a balazos en una esquina del sur del conurbano bonaerense, en un episodio que aún es confuso y sin motivos claros. La víctima fue identificada como Nicolás Héctor Rojas, según confirmaron voceros judiciales. El hecho se descubrió tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona fallecida en Belisario Roldán y General Villegas: al llegar al lugar, el Comando Patrulla halló el cuerpo del joven tirado en la vía pública.

Un hombre que afirmó ser amigo de Rojas declaró ante la Policía que lo había dejado minutos antes en ese mismo punto. Ambos se movilizaban en una camioneta Peugeot Partner verde oscura cuando se separaron momentáneamente. Posteriormente, el testigo aseguró que, al regresar, encontró a su amigo ya muerto. La víctima vivía a solo cuatro cuadras del lugar donde ocurrió el crimen.

Peritos de la Científica revisaron el cadáver y determinaron que presentaba dos disparos certeros: uno en la zona intercostal izquierda y otro en la axila derecha. Estos impactos indicarían un ataque directo y a corta distancia. Las autoridades intentan reconstruir la secuencia del hecho para establecer si hubo una emboscada o un conflicto previo. Por ahora no hay detenidos ni datos firmes sobre los agresores.

Efectivos de la comisaría 6ª, la DDI y el área de Inteligencia Criminal realizan múltiples procedimientos en el vecindario: buscan cámaras, testimonios y pistas que permitan identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 4, caratulada preventivamente como “homicidio”. La investigación sigue abierta y se analiza cada detalle para esclarecer el caso.