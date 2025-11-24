Un nene de 7 años fue baleado en medio de una discusión familiar y su tía quedó detenida

Se presume que la mujer peleaba con los hermanos del padrastro de la víctima.

Detuvieron a una mujer luego de que su sobrino de 7 años fuera baleado en medio de una discusión familiar que se produjo en el partido bonaerense de Tigre. El violento episodio ocurrió el viernes por la noche en la esquina de las calles Dorrego y Quintana, en el barrio conocido como “La Trapito”.

Según señalaron fuentes policiales, fue en esa vivienda en la que se produjo una discusión familiar entre dos grupos de personas. El conflicto escaló rápidamente y una mujer, identificada luego como Ayelén Brisa Anriquez, comenzó a darles armas de fuego a sus familiares y disparó varias veces.

Por su lado, los investigadores creen que uno de esos disparos impactó en el tórax del menor, que estaba en el patio de la casa cuando se produjo el conflicto y quedó internado en el Hospital Materno Infantil de Tigre.

Luego de una intervención quirúrgica en ese centro de salud, el niño fue derivado al Hospital Posadas, donde permanece internado, también en estado reservado y atravesando el postoperatorio.

En tanto, después del brutal tiroteo, la Policía Bonaerense realizó ocho allanamientos en distintos puntos de la zona norte bonaerense con el objetivo de dar con los sospechosos. La recolección de testimonios, el análisis del material fílmico y las tareas de campo llevaron a los investigadores a identificar a tres de los acusados de haber disparado.

El primero fue identificado como Alexis Almada, alias “Tom”, la segunda es Ayelén Anríquez y el tercero se apellida Vieytes, alias “Peroti“.

Unas horas después detuvieron a la mujer, que fue identificada como la tía y según la reconstrucción del hecho,se habría peleado con los hermanos del padrastro de la víctima.

La UFI de Benavídez investiga el caso y trabaja para dar con el paradero de los otros dos sospechosos, que aún continúan prófugos.