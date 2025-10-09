Monos tití, serpientes, tortugas y lagartos: rescatan más de 100 animales exóticos de una veterinaria en condiciones deplorables

Más de 100 animales exóticos fueron rescatados de una veterinaria luego de comprobarse maltrato y comercialización ilegal. Entre los ejemplares estaban monos tití, lagartos overo, serpientes y tortugas acuáticas, muchos de ellos en condiciones de cautiverio insalubres.

El procedimiento fue realizado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, bajo infracción de las Leyes 14.346 “Maltrato y Actos de Crueldad Animal” y 22.421 “Conservación de la Fauna Silvestre”. Las autoridades confirmaron que también se encontraron 14 animales sin vida, conservados en un contenedor, y una incubadora de reptiles junto a otros elementos que fueron secuestrados.

La veterinaria estaba ubicada en Misiones.

El Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial se encargó de poner en resguardo a los reptiles y mamíferos. La acción contó con la colaboración del Servicio de Protección Ambiental, la Dirección de Defensa del Ambiente y Delitos Rurales de la policía provincial y el Ministerio de Ecología, quienes aseguraron que los animales fueran trasladados a un lugar adecuado para su cuidado.

Los especialistas advirtieron que la comercialización ilegal de especies exóticas pone en riesgo tanto la fauna silvestre como la salud pública, y que el maltrato en cautiverio genera daños físicos y psicológicos irreparables. Por el momento, se investigan las responsabilidades legales del personal de la veterinaria, mientras los animales continúan bajo protección oficial.

El operativo refleja un incremento en los controles de establecimientos veterinarios y comercios de fauna silvestre, buscando prevenir casos de explotación y maltrato animal en la provincia.