El tren a Mar del Plata se convirtió en pet friendly: cuáles son las exigencias para viajar con mi mascota

Trenes Argentinos informó en la tarde de este martes que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia hacia Mar del Plata, Bragado y Junín con la posibilidad de viajar con mascotas. La nueva modalidad ya está en vigencia en el servicio a Rosario.

A partir de esta iniciativa, los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan seguridad e higiene, tanto para los animales como los viajantes.

Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.

Qué debo presentar

De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 x 45 centímetros. El viaje será en un asiento contiguo al del responsable de la mascota.

Además, de manera preventiva se deberá contar con la libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.

Se podrá viajar con perros o gatos mayores a tres meses en los coches de primera especialmente habilitados.

Por su lado, el control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario.

El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial que se podrá consultar a través de este enlace y estará sujeto a la disponibilidad de cupos. Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

Servicios Buenos Aires - Mar del Plata

Desde el 3 de marzo y hasta el 6 de abril inclusive, circularán dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17, mientras el el regreso es a la 1:11 y a las 14:21. Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Además, los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7:32 y 14:32, y de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7:25 y 14:52 desde la terminal porteña, y a la 1:11 y 14:57 parte de la ciudad balnearia.

La tarifa de los pasajes valdrá $38.000 para viajar en primera y de $45.000 en pullman.