Bomba: Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole y habló de los rumores de infidelidad

Uno de los romances más difundidos y sorpresivos de los últimos meses llegó a su fin. Este sábado, en el espacio D Corazón de RTVE, Lamine Yamal rompió el silencio que mantenía en vilo a seguidores y medios: el futbolista del Barcelona anunció que su relación con la cantante Nicki Nicole había llegado a su fin.

En simples palabras, el joven jugador despejó el campo de rumores: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”. El periodista Javier de Hoyos escuchó la revelación que ponía punto final a la novela mediática.

La cantante argentina, Nicki Nicole, lo había ido a ver a la cancha a Lamine Yamal.

La noticia cayó como un rayo en redes sociales. Durante días, los rumores sobre el vínculo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole habían teñido de especulaciones tanto a la prensa deportiva como a la de corazón. El círculo de seguidores, siempre atento a los movimientos en redes de la pareja, aireaba con insistencia la idea de un posible distanciamiento. Algunos señalaban el reciente viaje del futbolista a Milán, donde celebró una fiesta junto a amigos y amigas, como el detonante del conflicto. Pero él fue tajante: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, refutó el propio futbolista, decidido a cortar de raíz toda sospecha de deslealtad.

¿Era posible que, tras meses de gestos públicos y complicidad compartida, todo terminaría así, en el mismo lugar donde empezó, bajo la luz implacable de las cámaras? Los hechos señalan que sí. La historia entre ambos comenzó a finales de agosto, cuando Nicki Nicole hizo pública la relación desde su cuenta de Instagram. Una fotografía juntos por el cumpleaños del futbolista pareció bastar para confirmar lo que ya era un secreto a voces entre aficionados y cronistas del espectáculo: había una pareja y, con ella, una expectativa creciente. Las miradas se dirigieron entonces hacia Barcelona, buscaban gestos, miradas, cualquier mínimo indicio de novedad.

La pareja había confirmado su romance hace poco en redes sociales.

El final de la historia coincide también con un cambio significativo en la vida personal del futbolista. Hace poco, firmó la compra de una vivienda que pocos lograrían imaginar como simple escenario de intimidad. No es otra que la mansión donde vivieron Shakira y Gerard Piqué durante su relación. El inmueble, ubicado en Esplugues de Llobregat, a menos de diez kilómetros del centro de Barcelona, vuelve a ocupar el foco mediático. La compraventa, según fuentes próximas al entorno del jugador, se cerró por cerca de 11 millones de euros. ¿Será este nuevo hogar el refugio para una nueva etapa? La mansión, célebre por sus antiguos habitantes, añade una página más a su historia hecha de relaciones célebres y titulares de prensa.