Bomba: la foto que confirma el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Luego de varios rumores que los vinculaban, Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su relación con un romántico posteo en las redes sociales. Según indicaron los portales españoles, la pareja se habría conocido en la fiesta número 18 de la promesa del fútbol y desde entonces, serían inseparables. Los flamantes novios ya había dejado varias pistas en sus cuentas oficiales dando a entender que estaban juntos, pero faltaba la foto oficial para confirmar el romance.

En la imagen que compartió el 10 del Barcelona en su Instagram personal, ambos aparecen abrazados, con una mano del futbolista sosteniendo la de ella y la otra en su cadera. De fondo, se aprecia un enorme ramo de rosas y globos de corazones. El posteo, además, viene cargado con un mensaje especial de feliz cumpleaños, debido a que la rosarina está celebrando su natalicio número 25.

En base a lo que indicó la prensa ibérica, las celebridades se habrían conocido en el megafestejo que el delantero bluagrana realizó por su cumpleaños número 18, con una concurrencia de 200 invitados, entre ellos los argentinos Duki, Bizarrap y la propia intérprete. “No se liaron, sí que hubo mucho tonteo, pero que un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa", sentenció el periodista español Javier Hoyo en su cuenta de TikTok.

Desde entonces, los famosos se mostraron juntos en innumerables oportunidades. El fin de semana pasado, de hecho, la vocalista y el artillero del elenco culé fueron vistos tomándose un avión privado a Mónaco para disfrutar de los días libres que el club le dio al pichón de crack. El romance avanzó de manera tal que la santafesina se habría mudado recientemente a la mansión de Yamal.