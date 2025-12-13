Atlético Mar del Plata y Quilmes van por la gloria en el Minella

La Liga Marplatense conocerá esta tarde a su nuevo dueño. O quizá no. Porque si Atlético Mar del Plata consigue quedarse con el título ratificará lo hecho en los dos últimos años, será tricampeón y monarca absoluto del fútbol local. En cambio Quilmes quiere cortar esa racha y una sequía de 17 años y convertirse en el amo y señor del siempre ponderado certamen doméstico. A las 16, en el "José María Minella", se juega el último partido de la temporada con una serie completamente abierta.

En la ida fue 1 a 1 y puede pasar cualquier cosa. Porque nadie va a regalar nada y, en estas instancias, muchas veces pesa más el miedo a quedarse sin nada que la ambición de ganar. En este caso, son dos equipos con características distintas, un Atlético siempre protagonista y mirando al arco rival, y un Quilmes inteligente, sobrio, que se hace fuerte a partir de la solidez y lastima con sus hombres de ataque.

Para darle más emoción, en caso de otra igualdad, la definición será desde el punto penal. Con el condimento que hay dos arqueros que son especialistas y que ya han sabido lucirse en la materia. Sebastián Nieto y Manuel Puente, pueden escribir otra página dorada en sus carreras y marcarse aún más a fuego en los clubes que defienden.

En lo futbolístico, no habrá demasiadas modificaciones y las que haya serán obligadas. Enzo Vértiz sufrió una lesión en la mano en la ida del Regional Amateur y no está en plenitud, por lo que no será de la partida. Sin embargo, por su importancia, estará en el banco en caso de que Martín Quintas lo necesite. En el "tricolor", regresa Brandon Vargas, tras cumplir la fecha de suspensión y es un "refuerzo" de lujo para Sebastián Cano. Como contrapartida, no contará con uno de sus capitanes, Bruno Vallejo, que llegó a la quinta amarilla en la ida.

Los que vayan a la cancha, tendrán un aperitivo interesante, porque desde las 14 se disputa la final del año del fútbol femenino entre Cadetes y Aldosivi. Los que no puedan ir, podrán seguir las alternativas por "De Local Streaming", con la producción de El Aguante MDP y Rompiendo Redes, que transmiten durante todo el año con gran calidad el fútbol local.

