Banfield y Quilmes definen el Clausura en el Minella

Leiva de un lado y Restovich del otro, son gran parte de la esperanza de Banfield y Quilmes para la final. (Fotos: El Aguante)

Antes de empezar el torneo, pocos los hubieran puesto en este último día del Torneo Clausura. Porque uno se encandila con algunos equipos, nombres propios o por ser protagonistas en los últimos certámenes. Sin embargo, Banfield y Quilmes llegaron a la final y lo hicieron bien, hicieron buena fase regular, plantaron bandera en los playoffs, dejaron afuera rivales importantes y definirán el título desde las 16 en el "José María Minella", no sólo para sumar el campeonato, sino también para sacar boleto a la final anual que tiene esperando a Atlético Mar del Plata. Mirala en vivo en https://www.youtube.com/live/yIAlEA1jTBE

Como viene sucediendo desde 2022, llegar a la definición del fútbol local, tiene un gusto extra. Porque se juega en el "José María Minella", y por más que uno lo vea venido a menos, con un sector clausurado y pidiendo refacciones a gritos, sobre todo para los jugadores que tienen la oportunidad de jugar en el mítico estadio Mundialista, es una motivación extra.

La definición es posible de analizar en la previa. Porque son dos equipos distintos, con puntos fuertes, sólidos atrás y con desequilibrio en ataque. La experiencia de Manuel Salvini en el arco es una clave de Banfield, con el agregado que viene de ser "héroe" en dos definiciones por penales consecutivas. Lucas Leiva, goleador en este tramo del año, se agrega como pieza deerminante en los dirigidos por Matías López, que tendrán el gustito extra de poder llevarse la copa que tiene el nombre del expresidente del "taladro", Juan Quesada.

Del otro lado, Quilmes sorteó tres "finales" seguidas en playoffs. Goleó a Cadetes que había terminado la fase regular en altísimo nivel, dejó atras al bicampeón Atlético Mar del Plata, el máximo candidato, y en semi se sacó de encima a uno de los que más y mejor se armó: San Isidro. Sebastián Cano cuenta con un equipo que son obreros y que tienen futbolistas "gana partidos", lo que es un plus. Agustín Restovich es de los mejores de la liga hace bastante y Brandon Vargas también marca diferencias. Atrás perdió a su capitán y emblema, Ezequiel Tarabini, por expulsión y habrá que ver cómo repercute.

El encuentro a finish, tendrá un buen aperitivo con la final de Sexta División desde las 14, con Alvarado y Once Unidos.

