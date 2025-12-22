Un reconocimiento merecido: homenaje a Ricardo Charlier en Independiente

Se lo merece por todo lo que hace por el club y por el fútbol local. Ricardo Charlier es, desde hace años, una referencia para todo lo que tenga que ver con la Liga Marplatense y, por supuesto, por su casa: Independiente de Mar del Plata. En el cierre del Torneo "Diablo Nacional", recibió un homenaje que enorgullece a él y su familia: a partir de ahora, la Villa Deportiva del "Rojo" lleva su nombre.

La Comisión Directiva encabezada por Marcelo Espinosa, decidió que los homenajes se hacen en vida y decidió cambiar el nombre de Villa Deportiva "Benedicto Gutiérrez" por Villa Deportiva "Ricardo Gustavo Charlier". El espectacular predio ubicado en Alto Camet, cambió su nombre pero no su identidad.

La trayectoria dentro del club con más de 30 años de trabajo para la institución, Charlier tendrá su nombre estampado en su propia casa.

