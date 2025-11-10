El Banco Provincia anunció promociones especiales para el verano en Mar del Plata

Se acerca el verano y el Banco Provincia presenta diferentes promociones para favorecer al sector turístico.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, dio detalles este lunes de una serie de promociones para fortalecer la posición del turismo bonaerense de cara a la temporada de verano, con un variado espectro que contempla préstamos personales, cuotas sin interés, beneficios vía Cuenta DNI y vouchers con descuentos.

En el marco de una conferencia de prensa del gobierno de Axel Kicillof, el titular de la entidad bancaria pública remarcó que las distintas líneas de acción surgieron a pedido del sector turístico, tras la reunión del Consejo Provincial de Turismo realizada en octubre en Chascomús.

“Nos manifestaron los desafíos que tiene el turismo de la provincia de cara a la temporada, la dificultad de competir con destinos del exterior donde el esquema macroeconómico es nocivo para el turismo local, donde los anuncios de diferentes organismos nacionales no resultaban del todo atractivos para potenciar la oferta de cara a esta temporada”, sostuvo Cuattromo.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, realizó diversos anuncios.

Financiamiento sin interés

Por un lado, desde el Banco Provincia informaron la implementación de cuotas sin interés para la compra de servicios turísticos con tarjetas de crédito de la entidad.

- Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

- Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

- Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

- Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

- Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Cuenta DNI se suma

En tanto, también se podrá acceder a beneficios a través de Cuenta DNI.

- Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

- Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas, incluida Mar del Plata.

- Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.

Programa Mesumo Navidad

- Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

- Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

- Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Prestamos de Verano

Una de las novedades salientes será una vía de financiamiento para la compra a distancia de servicios turísticos y recreativos de forma digital, a través de préstamos de hasta 2 millones de pesos.

El Banco Provincia detalló la dinámica del mecanismo con un ejemplo: “el cliente va al balneario y negocia la compra del servicio, como puede ser el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente”.

Los plazos pueden ser de 3, 6, 9 o 12 meses, con una tasa de interés del 56% TNA tasa fija, donde en los próximos días se anunciarán los comercios adheridos.