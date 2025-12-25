El balneario diseñado para la aristocracia argentina que se convirtió en una joya oculta de la Costa Atlántica

Es un refugio para quienes buscan alejarse del ruido de las grandes ciudades.

En el largo recorrido por la Costa Atlántica bonaerense, a pocos kilómetros de Miramar, se encuentra Mar del Sur, un pequeño balneario con una historia singular. Fundado en 1889, nació con la ambición de convertirse en un destino exclusivo para la clase alta argentina. Sin embargo, una serie de contratiempos frustraron ese proyecto y lo transformaron en una joya escondida.

El pueblo fue pensado como un gran centro turístico aristocrático, con construcciones elegantes y atractivos acordes a esa época. Hoy, con apenas unos 2.400 habitantes, conserva vestigios de aquel sueño inconcluso: su tranquilidad y entorno natural lo convirtieron con el tiempo en un refugio para quienes buscan alejarse del ruido de las grandes ciudades.

Por qué Mar del Sur cayó en desgracia

Uno de los símbolos de ese pasado es el imponente Hotel Boulevard Atlántico, una ruina majestuosa frente al mar. El edificio, destinado originalmente a alojar a la elite del país, aún conserva su fachada y parte de la planta baja. En ese contexto, existen proyectos para su restauración y reconversión en un complejo turístico moderno.

A fines del siglo XIX, Mar del Sur parecía destinado a un crecimiento notable, pero la crisis económica y la falta de conexión ferroviaria lo dejaron aislado. Décadas más tarde, la pavimentación de la Ruta 11 en 1987 marcó un punto de inflexión al facilitar el acceso. En la actualidad, el desafío pasa por crecer sin perder la calma y el encanto que lo caracterizan.