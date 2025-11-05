Banco Provincia lanzó beneficios especiales por Navidad y Reyes con descuentos de hasta el 40%

Con la llegada de diciembre y las celebraciones de fin de año, el Banco Provincia anunció una nueva edición de beneficios especiales por Navidad y Reyes, con el objetivo de impulsar el consumo familiar y acompañar a los comercios bonaerenses en una de las etapas de mayor movimiento del año.

El plan incluye descuentos con tarjetas de crédito y el lanzamiento del programa “Mesumo Navidad”, que ofrece vouchers de hasta el 40% de rebaja, utilizables en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Promociones con tarjetas de crédito

Durante las semanas previas a Navidad y Reyes, el Banco Provincia ofrecerá 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías y otros rubros seleccionados.

Las promociones estarán disponibles en comercios adheridos de toda la provincia y alcanzarán tanto a las compras presenciales como a las ventas online o telefónicas, con el fin de facilitar el acceso a quienes buscan adelantar sus compras festivas.

Programa “Mesumo Navidad”: cómo funciona

La propuesta más novedosa llega de la mano de Mesumo Navidad, un programa que permite canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000, respectivamente.

Los vouchers podrán canjearse del 1 al 10 de cada mes, y se podrán utilizar hasta el 30, en más de una compra y de forma acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Es decir, una persona podrá combinar el descuento de su voucher con las promociones habituales de la billetera digital, como los ahorros en supermercados o comercios de cercanía, maximizando el ahorro durante las fiestas.

La Provincia busca estimular la actividad turística, el comercio local y el empleo en la antesala del verano 2026.

Estas acciones forman parte del paquete de beneficios de verano 2026, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que incluye también préstamos personales y cuotas sin interés en hotelería, transporte y entretenimiento.

El programa “Mesumo Navidad” y las promociones con tarjetas estarán disponibles durante todo diciembre, abarcando tanto las compras navideñas como las de Reyes Magos, un período clave para los comercios minoristas.