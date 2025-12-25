Pidió un auto desde Buenos Aires para viajar hasta Río de Janeiro: la reacción del chofer fue insólita

Un joven de Exaltación de la Cruz decidió poner a prueba los límites de las aplicaciones de transporte y pidió un auto por DiDi para viajar, nada menos, que hasta Río de Janeiro. El insólito experimento quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok y generó risas entre miles de usuarios.

Al cargar el destino en la app, el sistema arrojó un precio que sorprendió a todos: $1.654.130 para el viaje en la opción auto express. En caso de optar por una categoría más rápida, el costo ascendía a $2.069.080, cifras que despertaron asombro y comentarios irónicos en redes.

La curiosa reacción de Carlos, el chofer de la app

Lejos de cancelar, el joven confirmó el viaje y el pedido fue aceptado por un chofer llamado Carlos, quien se sumó a la situación con humor. El intercambio entre pasajero y conductor quedó registrado en el chat de la aplicación y fue uno de los puntos más comentados del video.

En un audio breve, Carlos lanzó una frase que terminó de sellar la viralización: “¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?”. La reacción espontánea del conductor y lo absurdo de la propuesta hicieron que el clip acumulara miles de reproducciones, likes y comentarios en pocas horas.