Pidió un auto desde Buenos Aires para viajar hasta Río de Janeiro: la reacción del chofer fue insólita
El pedido fue tomado por un conductor que se tomó todo con mucho humor.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de Exaltación de la Cruz decidió poner a prueba los límites de las aplicaciones de transporte y pidió un auto por DiDi para viajar, nada menos, que hasta Río de Janeiro. El insólito experimento quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok y generó risas entre miles de usuarios.
Al cargar el destino en la app, el sistema arrojó un precio que sorprendió a todos: $1.654.130 para el viaje en la opción auto express. En caso de optar por una categoría más rápida, el costo ascendía a $2.069.080, cifras que despertaron asombro y comentarios irónicos en redes.
La curiosa reacción de Carlos, el chofer de la app
Lejos de cancelar, el joven confirmó el viaje y el pedido fue aceptado por un chofer llamado Carlos, quien se sumó a la situación con humor. El intercambio entre pasajero y conductor quedó registrado en el chat de la aplicación y fue uno de los puntos más comentados del video.
En un audio breve, Carlos lanzó una frase que terminó de sellar la viralización: “¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?”. La reacción espontánea del conductor y lo absurdo de la propuesta hicieron que el clip acumulara miles de reproducciones, likes y comentarios en pocas horas.
Leé también
Temas
Lo más
leído