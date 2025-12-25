Navidad a los tiros: balean a un hombre en Alto Camet

La víctima ingresó al Higa por sus propios medios, donde fue atendida.

Un hombre de unos 30 años fue baleado en uno de sus brazos este jueves, minutos después del brindis de Navidad, y luego ingresó por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para ser atendido.

El hecho, del cual aún se desconocen mayores detalles, ocurrió alrededor de las 0.40 en la intersección de Godoy Cruz y Gandhi, en el límite entre los barrios Alto Camet y Las Dalias, cuando la víctima recibió un disparo en el brazo derecho.

Por el momento se desconocen las circunstancias del hecho.

Malherido pero lúcido, el sujeto se trasladó por sus propios medios hasta el HIGA, donde recibió las primeras curaciones y se descartó un cuadro de mayor gravedad.