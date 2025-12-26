La joya bonaerense con cascadas naturales, balnearios y ruinas ideal para descansar

Con el inicio de las vacaciones, muchas personas buscan destinos accesibles para desconectar sin alejarse demasiado de la ciudad. En ese contexto, una localidad al norte de la provincia de Buenos Aires aparece como una opción ideal para el descanso. Se trata de Salto, un lugar que combina naturaleza, tranquilidad y propuestas al aire libre. Una escapada perfecta para refrescarse y cambiar de ritmo.

Ubicada a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es conocida como “la capital del mini turismo”. Su atractivo radica en la mezcla de paisajes naturales, historia local y un ambiente relajado. Es un destino elegido tanto por familias como por parejas que buscan una experiencia sencilla y cercana: todo invita a disfrutar sin apuros.

El balneario permite bañarse durante las épocas más cálidas.

Cuáles son las principales propuestas turísticas de Salto

La principal atracción es el Complejo Turístico Municipal, emplazado a orillas del Río Salto. El predio se destaca por su puente emblemático y las ruinas de un antiguo restaurante, hoy símbolos del lugar. Cuenta con tres piletas naturales rodeadas de árboles y amplios espacios verdes. Además, ofrece parrillas, servicios sanitarios, agua caliente e iluminación nocturna.

El río también suma propuestas para los más activos, como kayak, remo y pesca. Uno de los puntos imperdibles es la cascada natural que le da nombre a la ciudad, rodeada de flora autóctona. Salto se consolida así como una alternativa económica y completa para el verano. Naturaleza, descanso y servicios se combinan en un destino ideal.