Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

Se acerca el último mes del año y los alumnos de todas las provincias se preparan para finalizar las clases, según el calendario escolar 2025 dispuesto por el Gobierno nacional.

El Consejo Federal de Educación (CFE) estableció un mínimo de 190 días de clase en todo el país, superando lo fijado por la Ley 25.864 de 2003, que establecía 180 días como piso. Además, en noviembre de 2024 el CFE dispuso que las jurisdicciones deben garantizar en 2025 al menos 760 horas reloj anuales (equivalentes a 190 días de jornada simple de 4 horas).

Sin embargo, 11 provincias planificaron menos de 760 horas de clase, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. Esto afecta aproximadamente a 2 millones de estudiantes del nivel primario, es decir, el 42% del total de alumnos de esa etapa educativa.

El 22 de diciembre será el cierre del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. Foto: 0223.

Cuándo terminan las clases en CABA y en la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Educación porteño definió un calendario de 190 días de clase para 2025, en línea con la Resolución N° 484/24 del CFE.

De acuerdo al cronograma oficial, el ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires finalizará el viernes 19 de diciembre, para todos los niveles educativos.

En tanto, la provincia de Buenos Aires planificó 185 días de clase para el ciclo 2025. Según la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, los niveles inicial, primario y secundario finalizarán el lunes 22 de diciembre.

Las provincias de Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras en cerrar el ciclo lectivo 2025. Foto: 0223.

Fechas de finalización del ciclo lectivo 2025 en cada provincia

Las fechas de cierre varían entre jurisdicciones, aunque todas finalizarán en diciembre.

Viernes 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Catamarca, Jujuy y Santa Fe. Jueves 18 de diciembre: Santa Cruz.

Santa Cruz. Viernes 19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Lunes 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta. Viernes 26 de diciembre: La Pampa.

De esta forma, el ciclo lectivo 2025 cerrará en todo el país antes de fin de año, con diferencias de hasta dos semanas entre provincias. El cumplimiento del calendario mínimo de 190 días y las 760 horas de clase será clave para garantizar la calidad educativa y compensar los años previos con interrupciones y calendarios reducidos.