Robó un fernet, un campari, dos dólares y se escondió en un depósito abandonado

Un hombre de 26 años que el sábado a la mañana rompió el vidrio de un local en el macrocentro y sustrajo mercadería, ropa y dinero fue aprehendido por personal policial que recorría la zona.

El sujeto ingresó a un local en inmediaciones de las calles San Luis y Rawson del que sustrajo un campari y un fernet, dos mil doscientos pesos, dos dólares, un buzo celeste y una campera negra.

Los oficiales del Comando de Patrullas lo demoraron cuando intentó esconderse en un depósito abandonado de calle Catamarca al 2800.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.